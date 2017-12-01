Аргентина припинила пошуки зниклого підводного човна
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У ВМС Аргентини прийняли рішення припинити операцію з порятунку 44 членів екіпажу підводного човна “Сан-Хуан”, який зник два тижні тому, передає УНН з посиланням на “ВВС Україна”.
“Аргентинський флот заявив, що відмовився від спроб врятувати 44 членів екіпажу, які перебувають на борту підводного човна, що зник два тижні тому”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що надія знайти членів екіпажу живими зникла тоді, коли стало відомо про ймовірний вибух біля останнього відомого місцезнаходження судна.
“Попри величезні зусилля, нам не вдалося знайти підводний човен”, — заявив представник флоту Енріке Бальбі.
Також Е.Балбі зазначив, що пошуки підводного човна були “продовжені більше ніж вдвічі від тої кількості днів, що визначають можливості порятунку екіпажу”.
Водночас він додав, що рятувальники продовжують пошуки судна на морському дні.
Як повідомляв УНН, ВМС Аргентини назвали ймовірну причину вибуху на зниклому підводному човні.
Нагадаємо, що підводний човен “Сан-Хуан” ВМС США зник 17 листопада на шляху з порту Ушуайя в місто Мар-дель-Плата. На борту підводного човна перебували 44 члени екіпажу, вона мала у своєму розпорядженні запас кисню на шість днів.