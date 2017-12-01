Аргентина прекратила поиски пропавшей подводной лодки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В ВМС Аргентины приняли решение прекратить операцию по спасению 44 членов экипажа подводной лодки “Сан-Хуан”, которая исчезла две недели назад, передает УНН со ссылкой на “ВВС Украина”.
“Аргентинский флот заявил, что отказался от попыток спасти 44 членов экипажа, находящихся на борту подводной лодки, исчезнувшей две недели назад”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что надежда найти членов экипажа живыми исчезла тогда, когда стало известно о возможном взрыве у последнего известного местонахождения судна.
“Несмотря на огромные усилия, нам не удалось найти подводную лодку”, — заявил представитель флота Энрике Бальбо.
Также Е.Балбо отметил, что поиски подводной лодки были “продолжены более, чем в два раза от количества дней, определяющих возможности спасения экипажа”.
При этом он добавил, что спасатели продолжают поиски судна на морском дне.
Как сообщал УНН, ВМС Аргентины назвали вероятную причину взрыва на пропавшей подводной лодке.
Напомним, что подводная лодка “Сан-Хуан” ВМС США исчез 17 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подводной лодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней.