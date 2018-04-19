Аргентина погодилася видати Україні громадянку, підозрювану в розтраті 1,2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Аргентина задовольнила запит про видачу громадянки України, яка підозрюється в розтраті коштів державного підприємства на суму близько 1,2 млн гривень. Про це повідомив у Facebook заступник Генерального прокурора Євгеній Єнін, передає УНН.
“Завдяки результативній співпраці Генеральної прокуратури України та Національної поліції України компетентними органими Аргентинської Республіки задоволено запит про видачу громадянки України М. для притягнення до кримінальної відповідальності за розтрату коштів державного підприємства на загальну суму близько 1 млн 200 тис. грн”, — написав Є.Єнін.
Він зазначив, що таке рішення аргентинських органів є безпрецедентним випадком у сфері міжнародного співробітництва, оскільки в України відсутні договірні відносини з цією країною у сфері екстрадиції.
“На теперішній час триває організація транзитного перевезення виданої особи до України, оскільки воно повинно відбутися через територію декількох країн і потребує дозволу компетентних органів цих держав”, — розповів заступник Генпрокурора.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко розраховує, що буде пришвидшена процедура екстрадиції одного з організаторів “тітушок” проти Євромайдану Армена Саркісяна із Франції.