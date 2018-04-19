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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аргентина согласилась выдать Украине гражданку, подозреваемую в растрате 1,2 млн грн

Киев • УНН

 • 10421 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Аргентина удовлетворила запрос о выдаче гражданки Украины, которая подозревается в растрате средств государственного предприятия на сумму около 1,2 млн гривен. Об этом сообщил в Facebook заместитель Генерального прокурора Евгений Енин, передает УНН.

Аргентина согласилась выдать Украине гражданку, подозреваемую в растрате 1,2 млн грн

"Благодаря результативной сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины и Национальной полиции Украины компетентные органы Аргентинской Республики удовлетворили запрос о выдаче гражданки Украины М. для привлечения к уголовной ответственности за растрату средств государственного предприятия на общую сумму около 1 млн 200 тыс. грн", - написал Е.Енин.

Он отметил, что такое решение аргентинских органов является беспрецедентным случаем, поскольку в Украине отсутствуют договорные отношения с этой страной в сфере экстрадиции.

"В настоящее время продолжается организация транзитной перевозки выданного лица в Украину, поскольку оно должно состояться через территорию нескольких стран и требует разрешения компетентных органов этих государств", - рассказал заместитель Генпрокурора.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассчитывает, что будет ускоренная процедура экстрадиции одного из организаторов "титушок" против евромайдан Армена Саркисяна из Франции.

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