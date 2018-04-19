Аргентина согласилась выдать Украине гражданку, подозреваемую в растрате 1,2 млн грн

"Благодаря результативной сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины и Национальной полиции Украины компетентные органы Аргентинской Республики удовлетворили запрос о выдаче гражданки Украины М. для привлечения к уголовной ответственности за растрату средств государственного предприятия на общую сумму около 1 млн 200 тыс. грн", - написал Е.Енин.

Он отметил, что такое решение аргентинских органов является беспрецедентным случаем, поскольку в Украине отсутствуют договорные отношения с этой страной в сфере экстрадиции.

"В настоящее время продолжается организация транзитной перевозки выданного лица в Украину, поскольку оно должно состояться через территорию нескольких стран и требует разрешения компетентных органов этих государств", - рассказал заместитель Генпрокурора.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассчитывает, что будет ускоренная процедура экстрадиции одного из организаторов "титушок" против евромайдан Армена Саркисяна из Франции.