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Аргентина і Бразилія домовилися про обмін інформацією по корупційній справі Odebrecht

Аргентина і Бразилія домовилися про обмін інформацією по корупційній справі Odebrecht

Київ • УНН

 • 10915 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Прокуратури Аргентини і Бразилії домовилися про обмін інформацією, що стосується розслідування корупційного скандалу навколо бразильської будівельної корпорації Odebrecht. Про це повідомила в п’ятницю прес-служба Генеральної прокуратури Аргентини, передає УНН.

За її словами, досягнута угода “стане інструментом для того, щоб ті, хто веде розслідування мали доступ до інформації і доказів, отриманих в Бразилії від осіб, які вирішили співпрацювати зі слідством”. Як наголошується в повідомленні, робота над угодою зайняла п’ять місяців.

Як повідомляв УНН, бразильська будівельна компанія Odebrecht уклала досудову угоду з бразильським урядом в рамках справи про корупцію. Як повідомило видання O Globo, відповідно до досягнутої домовленості керівництво фірми виплатить владі 2,7 млрд реалів (близько 700 млн доларів).

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