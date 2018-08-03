Аргентина і Бразилія домовилися про обмін інформацією по корупційній справі Odebrecht
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Прокуратури Аргентини і Бразилії домовилися про обмін інформацією, що стосується розслідування корупційного скандалу навколо бразильської будівельної корпорації Odebrecht. Про це повідомила в п’ятницю прес-служба Генеральної прокуратури Аргентини, передає УНН.
За її словами, досягнута угода “стане інструментом для того, щоб ті, хто веде розслідування мали доступ до інформації і доказів, отриманих в Бразилії від осіб, які вирішили співпрацювати зі слідством”. Як наголошується в повідомленні, робота над угодою зайняла п’ять місяців.
Як повідомляв УНН, бразильська будівельна компанія Odebrecht уклала досудову угоду з бразильським урядом в рамках справи про корупцію. Як повідомило видання O Globo, відповідно до досягнутої домовленості керівництво фірми виплатить владі 2,7 млрд реалів (близько 700 млн доларів).