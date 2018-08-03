Аргентина и Бразилия договорились об обмене информацией по коррупционному делу Odebrecht
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Прокуратуры Аргентины и Бразилии договорились об обмене информацией, касающейся расследования коррупционного скандала вокруг бразильской строительной корпорации Odebrecht. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры Аргентины, передает УНН.
По ее словам, достигнутое соглашение “послужит инструментом для того, чтобы ведущие расследование имели доступ к информации и доказательствам, полученным в Бразилии от лиц, которые решили сотрудничать со следствием”. Как отмечается в сообщении, работа над соглашением заняла пять месяцев.
Как сообщал УНН, бразильская строительная компания Odebrecht заключила досудебное соглашение с бразильским правительством в рамках дела о коррупции. Как сообщило издание O Globo, в соответствии с достигнутой договоренностью руководство фирмы выплатит властям 2,7 млрд реалов (около 700 млн долларов).