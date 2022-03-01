Арестович: шторм у Чорному морі третю добу не дає висадитися російському десанту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Шторм у Чорному морі третю добу не дає висадитися російському десанту біля Одеси або Миколаєва. Про це заявив на брифінгу радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.
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“Третю добу шторм на Чорному морі, який не дає змогу російському морському десанту висадитись у районі Одеси або Миколаєва”, - сказав Арестович.
За його словами, зранку околиці Києва, який вчора був гарячою точкою, вкриті туманом і снігом, що також не дає російським окупантам почати щоденний наполегливий штурм столиці.
Додамо
Орієнтовні втрати ворога за п'ять діб загарбницької війни Російської Федерації в Україні становлять 5710 російських військових.
За даними Генштабу ЗСУ, знищено та пошкоджено таку кількість ворожої техніки:
• літаків – 29 од.,
• гелікоптерів – 29 од.,
• танків ‒ 198,
• ББМ ‒ 846,
• артилерійських систем – 77,
• засоби ППО - 7,
• РСЗВ - 24,
• цистерн з ПММ - 60,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
• катери – 2 одиниці,
• автомобільної техніки - 305.