Арестович: шторм в Черном море третьи сутки не дает российскому десанту высадиться
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Шторм в Черном море третьи сутки не дает высадиться российскому десанту возле Одессы или Николаева. Об этом заявил на брифинге советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.
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“Третьи сутки шторм на Черном море, который не дает возможности российскому морскому десанту высадиться в районе Одессы или Николаева”, - сказал Арестович.
По его словам, утром окрестности Киева, который вчера был горячей точкой, покрыты туманом и снегом, что также не дает российским оккупантам начать ежедневный упорный штурм столицы.
Добавим
Ориентировочные потери врага за пять суток захватнической войны Российской Федерации в Украине составляют 5710 российских военных.
По данным Генштаба ВСУ, уничтожено и повреждено такое количество вражеской техники:
• самолетов - 29 ед.,
• вертолетов - 29 ед.,
• танков ‒ 198,
• ББМ ‒ 846,
• артиллерийских систем - 77,
• средств ПВО - 7,
• РСЗО - 24,
• цистерн с ГСМ - 60,
• БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,
• катеров - 2 единицы,
• автомобильной техники - 305.