Арестович: шторм в Черном море третьи сутки не дает российскому десанту высадиться

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“Третьи сутки шторм на Черном море, который не дает возможности российскому морскому десанту высадиться в районе Одессы или Николаева”, - сказал Арестович.

По его словам, утром окрестности Киева, который вчера был горячей точкой, покрыты туманом и снегом, что также не дает российским оккупантам начать ежедневный упорный штурм столицы.

Добавим

Ориентировочные потери врага за пять суток захватнической войны Российской Федерации в Украине составляют 5710 российских военных.

По данным Генштаба ВСУ, уничтожено и повреждено такое количество вражеской техники:

• самолетов - 29 ед.,

• вертолетов - 29 ед.,

• танков ‒ 198,

• ББМ ‒ 846,

• артиллерийских систем - 77,

• средств ПВО - 7,

• РСЗО - 24,

• цистерн с ГСМ - 60,

• БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,

• катеров - 2 единицы,

• автомобильной техники - 305.