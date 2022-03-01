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Арестович: шторм в Черном море третьи сутки не дает российскому десанту высадиться

Киев • УНН

 • 233760 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Шторм в Черном море третьи сутки не дает высадиться российскому десанту возле Одессы или Николаева. Об этом заявил на брифинге советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Третьи сутки шторм на Черном море, который не дает возможности российскому морскому десанту высадиться в районе Одессы или Николаева”, - сказал Арестович.

По его словам, утром окрестности Киева, который вчера был горячей точкой, покрыты туманом и снегом, что также не дает российским оккупантам начать ежедневный упорный штурм столицы.

Добавим

Ориентировочные потери врага за пять суток захватнической войны Российской Федерации в Украине составляют 5710 российских военных.

По данным Генштаба ВСУ, уничтожено и повреждено такое количество вражеской техники:

• самолетов - 29 ед.,
• вертолетов - 29 ед.,
• танков ‒ 198,
• ББМ ‒ 846,
• артиллерийских систем - 77,
• средств ПВО - 7,
• РСЗО - 24,
• цистерн с ГСМ - 60,
• БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,
• катеров - 2 единицы,
• автомобильной техники - 305.

Украинские Национальные Новости

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