Арестович розповів про наступ ЗСУ вже на лівому березі Дніпра

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"А ми не братимемо на лівому березі. Напевно... Форсування – це завжди тяжка операція, пов'язана з великими втратами. У лоб атакує лише російська армія у 21 столітті. Ми вже давно так не робимо. Просто приїдемо в те місце і в той час, коли вони не чекатимуть, і буде їм повне щастя", – розповів Арестович.

Нагадаємо

Міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.

Додамо

За неофіційними даними у передмісті Херсона наразі звучать автоматні черги. Також люди зауважили, що росіяни почали тікати з міста навіть на моторних човнах. Деякі військові рф перевдягаються у одяг цивільних та живуть у покинутих квартирах.