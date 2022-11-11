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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Арестович розповів про наступ ЗСУ вже на лівому березі Дніпра

Арестович розповів про наступ ЗСУ вже на лівому березі Дніпра

Київ • УНН

 • 827384 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Радник Офісу Президента Олексій Арестович у розмові з російським опозиціонером, адвокатом, журналістом Марком Фейгіним розповів про наступ ЗСУ вже на лівому березі річки Дніпро та створення там системи оборони, передає УНН.

Цитата

"А ми не братимемо на лівому березі. Напевно... Форсування – це завжди тяжка операція, пов'язана з великими втратами. У лоб атакує лише російська армія у 21 столітті. Ми вже давно так не робимо. Просто приїдемо в те місце і в той час, коли вони не чекатимуть, і буде їм повне щастя", – розповів Арестович.

Нагадаємо

Міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.

Додамо

За неофіційними даними у передмісті Херсона наразі звучать автоматні черги. Також люди зауважили, що росіяни почали тікати з міста навіть на моторних човнах. Деякі військові рф перевдягаються у одяг цивільних та живуть у покинутих квартирах.

Українські Національні Новини

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