Арештовано українця за спробу продажу авіадвигунів у державу під санкціями
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Арештовано підприємця, який намагався незаконно продати військові авіадвигуни до держави Близького Сходу, що перебуває під санкціями Ради безбеки ООН. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури.
Вінницький міський суд постановив взяти чоловіка під варту після того, як він разом зі своїм подільником домовився про контрабандну поставку двигунів до вертольотів Мі-24 за 28 млн грн.
Нагадаємо, співробітники СБУ заблокували незаконне вивезення військових авіадвигунів, які до того відправила до України на ремонт одна з держав Близького Сходу.
У зв'язку з несплатою за послуги, Україна забрала двигуни у свою власність і передала на відповідальне зберігання українському підприємцю, який пізніше спробував продати їх назад.