Арестован украинец за попытку продажи авиадвигателей в государство под санкциями
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Арестован предприниматель, который пытался незаконно продать военные авиадвигатели государству Ближнего Востока, находящееся под санкциями Совбеза ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Винницкий городской суд постановил взять мужчину под стражу после того, как он вместе со своим подельником договорился о контрабандной поставке двигателей к вертолетам Ми-24 за 28 млн грн.
Напомним, сотрудники СБУ заблокировали незаконный вывоз военных авиадвигателей, которые перед этим отправила в Украину на ремонт одна из стран Ближнего Востока.
В связи с неуплатой за услуги, Украина забрала двигатели в свою собственность и передала на ответственное хранение украинскому предпринимателю, который позже попытался продать их обратно.