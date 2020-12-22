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Арешт майна на понад 50 млн євро: в Україні викрили інтернет-шахраїв, які "робили бізнес" на іноземцях

Київ • УНН

 • 125116 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У межах міжнародного співробітництва поліцейські викрили громадян України, які організували "схему" заволодіння коштами жителів Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії. Так, місячний оборот "схему" становив приблизно 10 млн євро. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Арешт майна на понад 50 млн євро: в Україні викрили інтернет-шахраїв, які "робили бізнес" на іноземцях

"У межах міжнародного співробітництва…задокументувано злочинну діяльність групи осіб, які організували масштабну міжнародну шахрайську "схему". За отриманою інформацією від іноземних колег українські поліцейські розпочали власне кримінальне провадження за ознаками шахрайства та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що українські поліцейські встановили, що до організації "схеми" причетні громадяни України, які фактично керували роботою спеціально створених сайтів, здійснювали виведення коштів через підконтрольні суб’єкти господарювання та легалізували їх на території України шляхом придбання дороговартісної нерухомості та автомобілів, а також інвестування у різні бізнес-проекти.

"Аби заволодіти коштами громадян, зловмисники спеціально створили веб-ресурси, за допомогою яких проводилася купівля-продаж різних активів - банківські метали, іноземна валюта, криптовалюта, цінні папери тощо. У разі інвестування громадянам обіцяли шалені прибутки від проведення таких операцій. Щоби ввести інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувалися угоди з купівлі-продажу цих активів та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів", - йдеться у повідомленні.

Так, після подачі заявок на виведення прибутку до громадян телефонували працівники спеціально створених кол-центрів, представлялися агентами торговельних платформ та вимагали внести у вигляді комісії за обслуговування додатково 15% від суми отриманого прибутку. Після оплати акаунти інвесторів блокувались, а розміщені на них кошти привласнювали організатори шахрайської схеми.

"Більшість потерпілих від шахрайської "схеми" є громадянами Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії. У квітні цього року правоохоронні органи Європи припинили роботу кол-центрів, що знаходилися у Сербії та Болгарії, та затримали 9 осіб. Також встановлено, що кошти інвесторів, які сплачувалися через такі сайти, фактично зараховувалися на рахунки афілійованим організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах для подальшої їх легалізації. За попередніми даними, місячний оборот шахрайської "схеми" складав від восьми до десяти мільйонів євро", - додається у повідомленні.

Так, 18 грудня правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях. Вилучили готівки еквівалентом у понад 1 млн доларів США, "чорнові" записи, документи на офшорні компанії, через які виводилися кошти, комп’ютерну техніку та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи.

Наразі на рухоме та нерухоме майно загальною вартістю понад 50 мільйонів євро накладено арешти, у тому числі на автомобілі еліткласу, квартири та будинки. Триває слідство.

Нагадаємо, у столиці заблоковано діяльність низки call-центрів, через які учасники злочинної групи ошукували іноземних громадян.

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