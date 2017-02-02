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Арешт екс-голови банку “Михайлівський” буде оскаржено

Київ • УНН

 • 8619 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. До Апеляційного суду міста Києва направлено скаргу на судове рішення про арешт екс-голови банку “Михайлівський” Ігоря Дорошенко. Про це повідомили його адвокати, передає УНН.

Арешт екс-голови банку “Михайлівський” буде оскаржено

“Ми не згодні зі зміною запобіжного заходу Ігорю Дорошенко на арешт. У судді були всі підстави для відмови прокуратурі в задоволенні їх клопотання. Ігор Дорошенко нікуди не ховався від слідства і не мав наміру здійснювати втечу. Сторона звинувачення скористалася погіршенням здоров’я нашого підзахисного для зміни йому запобіжного заходу”, — зазначили адвокати.

Вони також підкреслили, що для здійснення втечі, необхідні реальні можливості.

“Ігор Дорошенко здав всі свої закордонні паспорти, має двох малолітніх дітей і утримує батьків похилого віку. Тому припущення про його можливу втечу — помилкові. Крім того, він сумлінно виконував всі зобов’язання перед слідством, що підтверджено відповідними протоколами і документами”, — пояснили вони.

Також сторона захисту обурена сумою застави, призначеної І.Дорошенко у вигляді альтернативи.

“Прокуратура просила заставу в сумі 320 млн грн. Суд призначив −160 млн грн. Ні сторона звинувачення, ні суд не вивчали матеріальне становище Ігоря Дорошенко. Таких грошей у нашого підзахисного немає. Ми розцінюємо таку суму застави як недотримання прав нашого підзахисного під час проведення досудового слідства, а також умисне перешкоджання в реалізації його прав на свободу”, — резюмували адвокати.

Адвокати нагадали, що раніше Шевченківським і Апеляційним судами міста Києва Ігорю Дорошенко був обраний запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Однак 31 січня Дніпровський районний суд задовольнив клопотання прокурорів про зміну запобіжного заходу і взяв його під варту. Підставою слугувала госпіталізація колишнього глави банку “Михайлівський”, яку органи слідства не розцінили поважною причиною для неявки на виклик слідчого.

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