Арест экс-главы банка "Михайловский" обжалуют
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Апелляционный суд города Киева направлена жалоба на судебное решение об аресте экс-главы банка "Михайловский" Игоря Дорошенко. Об этом сообщили его адвокаты, передает УНН.
"Мы не согласны с изменением меры пресечения Игорю Дорошенко на арест. У судьи были все основания для отказа прокуратуре в удовлетворении их ходатайства. Игорь Дорошенко никуда не скрывался от следствия и не собирался осуществлять побег. Сторона обвинения воспользовалась ухудшением здоровья нашего подзащитного для изменения ему меры пресечения", - отметили адвокаты.
Они также подчеркнули, что для совершения побега необходимы реальные возможности.
"Игорь Дорошенко сдал все свои загранпаспорта, имеет двух малолетних детей и удерживает родителей преклонного возраста. Поэтому предположения о его возможном бегстве - ложные. Кроме того, он добросовестно выполнял все обязательства перед следствием, что подтверждено соответствующими протоколами и документами", - пояснили они.
Также сторона защиты возмущена суммой залога, предназначенной И.Дорошенко в виде альтернативы.
"Прокуратура просила залог в сумме 320 млн грн. Суд назначил 160 млн грн. Ни сторона обвинения, ни суд не изучали материальное положение Игоря Дорошенко. Таких денег у нашего подзащитного нет. Мы расцениваем такую сумму залога как несоблюдение прав нашего подзащитного во время проведения досудебного следствия, а также умышленное препятствование в реализации его прав на свободу", - резюмировали адвокаты.
Адвокаты напомнили, что ранее Шевченковским и Апелляционным судами города Киева Игорю Дорошенко была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Однако 31 января Днепровский районный суд удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения и взял его под стражу. Основанием послужила госпитализация бывшего главы банка "Михайловский", которую органы следствия не расценили уважительной причиной для неявки по вызову следователя.