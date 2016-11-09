Арбо-курдські загони на півночі Ракки розпочали наступ на позиції "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Арабо-курдські загони, що входять у збройну коаліцію "Сили демократичної Сирії", продовжують наступ на позиції терористів на півночі провінції Ракка, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Запеклі бої йдуть зараз на півдні району Ель-Кантара і біля населеного пункту Ель-Хайяві. У середу вранці там були відбиті атаки смертників "Ісламської держави", які намагалися підірвати заміновані пікапи у позицій загонів СДС.
Операція під назвою "Гнів Євфрату" з метою оточення Ракки - головного плацдарму "Ісламської держави" в Сирії - розпочалася 6 листопада. У ній задіяно 10 тис. бійців.
Наступ іде з району Айн-Іса, який знаходиться за 50 км на північ від Ракки. На заході провінції в Еш-Шаддаде силам СДС вдалося перекрити шосе, що з'єднує Дейр-ез-Зор з Раккою. Це ускладнює перекидання бойовиків для оборони їх сирійського форпосту, в тому числі банд "Ісламської держави", відступаючих з Мосула, який обложений зараз іракськими військами.
Нагадаємо, командир очолюваної США коаліції проти угруповання "Ісламська держава", генерал-лейтенант Стівен Таунсенд повідомив, що курдський наступ на сирійське місто Ракка спрямований на те, щоб відрізвати джихадистів від іракського міста Мосул.