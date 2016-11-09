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Арабо-курдские отряды на севере Ракки начали наступление на позиции "Исламского государства"

Арабо-курдские отряды на севере Ракки начали наступление на позиции "Исламского государства"

Киев • УНН

 • 7153 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Арабо-курдские отряды, входящие в вооруженную коалицию "Силы демократической Сирии", продолжают наступление на позиции террористов на севере провинции Ракка, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Ожесточенные бои идут сейчас на юге района Эль-Кантара и возле населенного пункта Эль-Хайяви. В среду утром там отбили атаки смертников "Исламского государства", которые пытались взорвать заминированные пикапы возле позиций отрядов СДС.

Операция под названием "Гнев Евфрата" с целью окружения Ракки - главного плацдарма "Исламского государства" в Сирии - началась 6 ноября. В ней задействованы 10 тыс. бойцов.

Наступление идет из района Айн-Иса, который находится в 50 км к северу от Ракки. На западе провинции в Эш-Шаддаде силам СДС удалось перекрыть шоссе, соединяющее Дейр-эз-Зор с Раккой. Это затрудняет переброску боевиков для обороны их сирийского форпоста, в том числе банд "Исламского государства", отступающих из Мосула, который осажден сейчас иракскими войсками.

Напомним, командир возглавляемой США коалиции против группировки "Исламское государство", генерал-лейтенант Стивен Таунсенд сообщил, что курдское наступление на сирийский город Ракка направлено на то, чтобы отрезать джихадистов от иракского города Мосул.

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