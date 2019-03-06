Арата Ісодзакі став лауреатом Прітцкерівської премії 2019 року

КИЇВ. 6 березня. УНН. У вівторок Арата Ісодзакі був названий лауреатом Прітцкерівської премії за 2019 рік. Церемонія вручення відбудеться в Версальському палаці в травні цього року, тоді ж Ісодзакі прочитає публічну лекцію, передає УНН з посиланням на офіційний сайт головної архітектурної нагороди світу.