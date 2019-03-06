Арата Ісодзакі став лауреатом Прітцкерівської премії 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У вівторок Арата Ісодзакі був названий лауреатом Прітцкерівської премії за 2019 рік. Церемонія вручення відбудеться в Версальському палаці в травні цього року, тоді ж Ісодзакі прочитає публічну лекцію, передає УНН з посиланням на офіційний сайт головної архітектурної нагороди світу.
Як наголошується на сайті премії, Ісодзакі став першим японським архітектором, який встановив глибокі і тривалі відносини між Сходом і Заходом. За словами журі, його роботи ґрунтуються на глибокому розумінні не тільки архітектури, а й філософії, історії, теорії та культури.
Ісодзакі займається архітектурою з 1960-х років, він закінчив Токійський університет і навчався у Кендзо Танге — лауреата Прітцкерівської премії 1987 року.
За свою архітектурну кар’єру Ісодзакі отримав безліч престижних нагород, в тому числі Щорічну премію Архітектурного інституту Японії в 1974 році, Золоту медаль RIBA в 1986 році, Почесну нагороду Американського інституту архітекторів в 1992 році.
Прітцкерівська премія — найпрестижніша нагорода в галузі архітектури. Вона вважається аналогом Нобелівської премії і вручається з 1979 року.