Арата Исодзаки стал лауреатом Притцкеровской премии 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Во вторник Арата Исодзаки был назван лауреатом Притцкеровской премии за 2019 год. Церемония вручения состоится в Версальском дворце в мае этого года, тогда же Исодзаки прочтёт публичную лекцию, передает УНН со ссылкой на официальный сайт главной архитектурной награды мира.
Как отмечается на сайте премии, Исодзаки стал первым японским архитектором, который установил глубокие и длительные отношения между Востоком и Западом. По словам жюри, его работы основывается на глубоком понимании не только архитектуры, но и философии, истории, теории и культуры.
Исодзаки занимается архитектурой с 1960-х годов, он окончил Токийский университет и учился у Кэндзо Тангэ — лауреата Притцкеровской премии 1987 года.
За свою архитектурную карьеру Исодзаки получил множество престижных наград, в том числе Ежегодную премию Архитектурного института Японии в 1974 году, Золотую медаль RIBA в 1986 году, Почетную награду Американского института архитекторов в 1992 году.
Притцкеровская премия — самая престижная награда в области архитектуры. Она считается аналогом Нобелевской премии и вручается с 1979 года.