Арата Исодзаки стал лауреатом Притцкеровской премии 2019 года

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109383 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113404 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116077 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116783 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146279 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115898 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140609 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130403 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Арата Исодзаки стал лауреатом Притцкеровской премии 2019 года

Арата Исодзаки стал лауреатом Притцкеровской премии 2019 года

Киев  •  УНН

 • 15621 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Во вторник Арата Исодзаки был назван лауреатом Притцкеровской премии за 2019 год. Церемония вручения состоится в Версальском дворце в мае этого года, тогда же Исодзаки прочтёт публичную лекцию, передает УНН со ссылкой на официальный сайт главной архитектурной награды мира.

Как отмечается на сайте премии, Исодзаки стал первым японским архитектором, который установил глубокие и длительные отношения между Востоком и Западом. По словам жюри, его работы основывается на глубоком понимании не только архитектуры, но и философии, истории, теории и культуры.

Исодзаки занимается архитектурой с 1960-х годов, он окончил Токийский университет и учился у Кэндзо Тангэ — лауреата Притцкеровской премии 1987 года.

За свою архитектурную карьеру Исодзаки получил множество престижных наград, в том числе Ежегодную премию Архитектурного института Японии в 1974 году, Золотую медаль RIBA в 1986 году, Почетную награду Американского института архитекторов в 1992 году.

Притцкеровская премия — самая престижная награда в области архитектуры. Она считается аналогом Нобелевской премии и вручается с 1979 года.

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