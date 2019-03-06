Арата Исодзаки стал лауреатом Притцкеровской премии 2019 года

Как отмечается на сайте премии, Исодзаки стал первым японским архитектором, который установил глубокие и длительные отношения между Востоком и Западом. По словам жюри, его работы основывается на глубоком понимании не только архитектуры, но и философии, истории, теории и культуры.

Исодзаки занимается архитектурой с 1960-х годов, он окончил Токийский университет и учился у Кэндзо Тангэ — лауреата Притцкеровской премии 1987 года.

За свою архитектурную карьеру Исодзаки получил множество престижных наград, в том числе Ежегодную премию Архитектурного института Японии в 1974 году, Золотую медаль RIBA в 1986 году, Почетную награду Американского института архитекторов в 1992 году.

Притцкеровская премия — самая престижная награда в области архитектуры. Она считается аналогом Нобелевской премии и вручается с 1979 года.