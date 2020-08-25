Арахамія відреагував на слова Кравчука щодо подачі води у Крим: нічого не плануємо запускати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Перший президент України та голова української делегації у ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук не є парламентарем, щоб вирішувати питання запуску води в окупований Крим. Наразі нічого не планують запускати. Про це розповів журналістам голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
“Ми нічого не плануємо запускати в Крим. Тому пан Кравчук, ми його поважаємо, але він зараз не є в парламенті. І я думаю, що немає шансів зараз у парламенті приймати такі рішення і навіть їх розглядати”, — сказав Арахамія.
Нагадаємо, перший Президент України та голова української делегації у ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Україна готова відновити подачу води в анексований Росією Крим у випадку гуманітарної катастрофи.