Арахамія відреагував на слова Кравчука щодо подачі води у Крим: нічого не плануємо запускати

“Ми нічого не плануємо запускати в Крим. Тому пан Кравчук, ми його поважаємо, але він зараз не є в парламенті. І я думаю, що немає шансів зараз у парламенті приймати такі рішення і навіть їх розглядати”, — сказав Арахамія.

Нагадаємо, перший Президент України та голова української делегації у ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Україна готова відновити подачу води в анексований Росією Крим у випадку гуманітарної катастрофи.