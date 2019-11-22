Арахамія в НАБУ свідчитиме про хабарі народних депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що буде свідчити про хабарництво народних депутатів України в Національному антикорупційному бюро. Про це він повідомив під час ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
Так, телеведуча Наталія Мосейчук нагадала, Давиду Арахамії, що він колись був першим народним депутатом і головою фракції, який сказав про те, що депутати беруть хабарі. На це Арахамія відповів:
"Я до речі, вже йду в НАБУ. Мені вчора дорікали: "Арахамія щось сказав в ефірі, нікуди не пішов". В мене є повістка, я йду з адвокатом у НАБУ давати ці свідчення, тобто процес іде".
Нагадаємо, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації, зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину народними депутатами України.
Як повідомлялося раніше, 15 листопада 2019 року “Слуги народу” виключили з фракції Скороход та Полякова.