Арахамія розповів, яким чином у ВР хочуть зробити онлайн голосування під час пандемії

“ОПЗЖ не підтримав, а нам потрібно було достатньо голосів, щоб саме під час „ковіду“, ми комітети зробили онлайн, зробити онлайн голосування... Йшлося про те, що ось як ми зараз на комітетах, це режим лайв-конференції. Ми навіть робили тестування навантаження, брали співробітників секретаріату, показати скільки людина, 450 людей сидить в онлайні, і коли ставлять на голосування — вони піднімають руку і кажуть — Арахамія Давид, за. Там, Юрій Анатолійович Бойко — проти. Це все записується”, — сказав Давид Арахамія.

Він зазначив, що якщо Конституційний суд скаже, що це неконституційно — то пройде вже якийсь час.

“Ну хто б міг припустити, що буде світова глобальна епідемія. Коли писали Конституцію — точно про це не подумали, я впевнений в цьому. Її теж писали люди. І якщо ми зараз будемо весь час говорити про те, що ми давайте будемо зараз просто сидіти і нічого не робити — може трапиться така ситуація, коли потрібно приймати буде закони, а їх просто фізично... Будь-які закони, які потрібні для країни, а просто неможливо буде зібрати людей”, — додав Арахамія.

За його словами, люди бояться того, що неперсональне голосування несе якісь ризики.

“Умовно, у вас ззаду стоїть конкретна людина з пістолетом, ви в кадрі, людини з пістолетом в кадрі немає... Як це проконтролювати, ну ніяк не проконтролювати. Проте, багато європейських парламентів, хоча й там не передбачена була подібна процедура, зіткнувшись з глобальною світовою епідемією розуміють, що вони можуть заблокувати життя країни, вони беруть і це приймають на момент цієї епідемії”, — сказав політик.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав релігійних лідерів убезпечити українців від COVID-19 і перевести богослужіння в онлайн.