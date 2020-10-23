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Арахамия рассказал, каким образом в ВР хотят сделать онлайн голосование во время пандемии

Арахамия рассказал, каким образом в ВР хотят сделать онлайн голосование во время пандемии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. На время пандемии COVID-19 в Верховной Раде рассматривали вариант онлайн голосования с помощью лайв-конференции. Об этом сказал председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“ОПЗЖ не поддержал, а нам нужно было достаточно голосов, чтобы именно во время „ковида“, мы комитеты сделали онлайн, сделать онлайн голосование... Речь шла о том, что вот как мы сейчас на комитетах, это режим лайв-конференции. Мы даже делали нагрузочное тестирование, брали сотрудников секретариата, показать сколько человек, 450 человек сидит в онлайне, и когда ставят на голосование — они поднимают руку и говорят — Арахамия Давид, за. Там, Юрий Анатольевич Бойко — против. Это все записывается”, — сказал Давид Арахамия.

Он отметил, что если Конституционный суд скажет, что это неконституционно — то пройдет уже какое-то время.

“Ну никто не мог предположить, что будет мировая глобальная эпидемия. Когда писали Конституцию — точно об этом не подумали, я уверен в этом. Ее тоже писали люди. И если мы сейчас будем все время говорить о том, что мы давайте будем сейчас просто сидеть и ничего не делать — может случится такая ситуация, когда нужно принимать будет законы, а их просто физически... Любые законы, которые нужны для страны, а просто невозможно будет собрать людей”, — добавил Арахамия.

По его словам, люди боятся того, что неперсональное голосование несет какие-то риски.

“Условно, у вас сзади стоит человек с пистолетом, вы в кадре, человека с пистолетом в кадре нет... Как это проконтролировать, ну никак не проконтролировать. Тем не менее, многие европейские парламенты, у которых тоже не предусмотрена была подобная процедура, столкнувшись с глобальной мировой эпидемией понимают, что они могут заблокировать жизнь страны, они берут и это принимают на момент этой эпидемии”, — сказал политик.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал религиозных лидеров обезопасить украинцев от COVID-19 и перевести богослужения в онлайн.

Украинские Национальные Новости

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