Арахамія про призначення Саакашвілі: сьогодні можуть бути новини

“Я думаю, що по пану Саакашвілі сьогодні будуть новини. Але вони будуть з іншої будівлі озвучені. Він точно не буде секретарем (Нацради реформ - ред.), я можу з вами поділитися. Все інше за паном Саакашвілі та Офісом Президента. Він може бути всім, пан Саакашвілі дуже енергійна амбітна людина”, - сказав Арахамія.

Нагадаємо, колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що його буде призначено у Національну раду реформ.



