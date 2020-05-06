Арахамія про призначення Саакашвілі: сьогодні можуть бути новини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Сьогодні в Офісі Президента можуть озвучити рішення про призначення колишнього президента Грузії, ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Він точно не буде призначений на посаду секретаря Нацради реформ. Про це заявив на брифінгу під стінами ВР голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
“Я думаю, що по пану Саакашвілі сьогодні будуть новини. Але вони будуть з іншої будівлі озвучені. Він точно не буде секретарем (Нацради реформ - ред.), я можу з вами поділитися. Все інше за паном Саакашвілі та Офісом Президента. Він може бути всім, пан Саакашвілі дуже енергійна амбітна людина”, - сказав Арахамія.
Нагадаємо, колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що його буде призначено у Національну раду реформ.