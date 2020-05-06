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Арахамия о назначении Саакашвили: сегодня могут быть новости

Киев • УНН

 • 21009 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня в Офисе Президента могут озвучить решение о назначении бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Он точно не будет назначен на должность секретаря Нацсовета реформ. Об этом заявил на брифинге под стенами ВР председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Арахамия о назначении Саакашвили: сегодня могут быть новости

"Я думаю, что по господину Саакашвили сегодня будут новости. Но они будут с другого здания озвучены. Он точно не будет секретарем (Нацсовета реформ - ред.), я могу с вами поделиться. Все остальное за господином Саакашвили и Офисом Президента. Он может быть всем, господин Саакашвили очень энергичный амбициозный человек", - сказал Арахамия.

Напомним, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ.

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