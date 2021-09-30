Арахамія планує зробити законопроект про легалізацію політичної проституції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що планує зробити законопроект про легалізацію політичної проституції. Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Народ проти з Наташею Влащенко", передає кореспондент УНН.
Цитата
“Після закону про олігархів, я особисто планую зробити законопроект про легалізацію політичної проституції. Там буде реєстр, де пан Ляшко (Олег — ред.) буде першим номером йти”, — сказав Арахамія під час дискусії.
На що колишній народний депутат ВР Олег Ляшко відповів Арахамії, що це його місце в цьому реєстрі.
“Ти для себе це місце тримай”, — сказав Ляшко.
Доповнення
Раніше Давид Арахамія назвав в ефірі “Свобода слова з Савіком Шустером Омбудсмена Людмилу Денисову “уповноваженим з прав олігархів”, а журналіста CNN порівняв з “бабою Валею з пошти”.