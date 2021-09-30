Арахамія планує зробити законопроект про легалізацію політичної проституції

Цитата

“Після закону про олігархів, я особисто планую зробити законопроект про легалізацію політичної проституції. Там буде реєстр, де пан Ляшко (Олег — ред.) буде першим номером йти”, — сказав Арахамія під час дискусії.

На що колишній народний депутат ВР Олег Ляшко відповів Арахамії, що це його місце в цьому реєстрі.

“Ти для себе це місце тримай”, — сказав Ляшко.

Доповнення

Раніше Давид Арахамія назвав в ефірі “Свобода слова з Савіком Шустером Омбудсмена Людмилу Денисову “уповноваженим з прав олігархів”, а журналіста CNN порівняв з “бабою Валею з пошти”.