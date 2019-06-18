АПУ вже має свого кандидата на посаду Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Адміністрація Президента України має свої кандидатури на посади керівників тих відомств, щодо яких внесені у парламент подання про звільнення, зокрема щодо посади Генерального прокурора. Про це заявив представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук журналістам під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“На всі посади є навіть не по одній кандидатурі. Це люди фахові. З ними проведені співбесіди. Але якщо по пану Пристайку ми можемо оприлюднити (кандидатуру на голову МЗС — ред.), а по інших ми хочемо йти step-by-step”, — зазначив Стефанчук.
За його словами, закон не вимагає обов’язкової умови внесення одразу двох подань щодо звільнення та призначення на посаду, тому АПУ, на свій розсуд, ініціює одразу і звільнення з посади і призначення на цю посаду іншої особи — там, де вважає за потрібне. Так, зокрема, було у випадку зі звільненням Клімкіна і призначенням Пристайка.
Нагадаємо, фракція ВО “Батьківщина” планує підтримати подання Президента щодо звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.