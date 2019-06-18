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АПУ уже имеет своего кандидата на должность Генпрокурора

Киев • УНН

 • 15401 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Администрация Президента Украины имеет свои кандидатуры на должности руководителей тех ведомств, о которых внесены в парламент представление об увольнении, в частности по должности Генерального прокурора. Об этом заявил представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук журналистам во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

АПУ уже имеет своего кандидата на должность Генпрокурора

“На все должности является даже не по одной кандидатуре. Это люди профессиональные. С ними проведены собеседования. Но если по господину Пристайко мы можем обнародовать (кандидатуру на главу МИД — ред.), А по другим мы хотим идти step-by-step”, — отметил Стефанчук.

По его словам, закон не требует обязательного условия внесения сразу двух представлений об освобождении и назначении на должность, так АПУ, по своему усмотрению, инициирует сразу и освобождение от должности и назначении на эту должность другого лица — там, где считает нужным. Так, в частности, было в случае с увольнением Климкин и назначением Пристайко.

Напомним, фракция ВО “Батькивщина” планирует поддержать представление Президенту об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначение на эту должность Вадима Пристайко.

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