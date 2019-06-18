АПУ уже имеет своего кандидата на должность Генпрокурора

“На все должности является даже не по одной кандидатуре. Это люди профессиональные. С ними проведены собеседования. Но если по господину Пристайко мы можем обнародовать (кандидатуру на главу МИД — ред.), А по другим мы хотим идти step-by-step”, — отметил Стефанчук.

По его словам, закон не требует обязательного условия внесения сразу двух представлений об освобождении и назначении на должность, так АПУ, по своему усмотрению, инициирует сразу и освобождение от должности и назначении на эту должность другого лица — там, где считает нужным. Так, в частности, было в случае с увольнением Климкин и назначением Пристайко.

Напомним, фракция ВО “Батькивщина” планирует поддержать представление Президенту об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначение на эту должность Вадима Пристайко.