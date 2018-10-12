“Аптечний” законопроект рекомендовано до прийняття у першому читанні - ВРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Головне науково-експертне управління апарату ВРУ підготувало висновок щодо законопроекту про регулювання роздрібного ринку ліків (№8591). Документ опублікований на сайті ВРУ, передає УНН.
Так, ГНЕУ рекомендувало народним депутатам розглянути документ у першому читанні.
“Узагальнюваний висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання”, — зазначили експерти.
Зокрема, ГНЕУ вважає за доцільне, аби законотворці додатково обґрунтували свою пропозицію територіально обмежувати діяльність аптек.
Також у ГНЕУ порадили законотворцям нові освітні вимоги до власників аптечних закладів викласти не в самому законопроекті, а прописати їх у затверджених Урядом ліцензійних умовах ведення господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, а також з імпорту лікарських засобів.
Як писав УНН, у Раді зареєстровано законопроект №8591, яким депутати пропонують провести комплексну реформу аптечних закладів задля мінімізації ризику утворення монополій на ринку, а також з метою підвищення якості роботи аптечних установ по всій країні.