"Аптечный" законопроект рекомендован к принятию в первом чтении - ВРУ

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады подготовило заключение по законопроекту о регулировании розничного рынка лекарств (№8591). Документ опубликован на сайте ВРУ, передает УНН.

Так, ГНЭУ рекомендовало народным депутатам рассмотреть документ в первом чтении.

"Обобщающий вывод: по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект целесообразно вернуть субъектам права законодательной инициативы на доработку", - отметили эксперты.

В частности, ГНЭУ считает целесообразным, чтобы законодатели дополнительно обосновали свое предложение территориально ограничивать деятельность аптек.

Также в ГНЭУ посоветовали законодателям новые образовательные требования к владельцам аптек выложить не в самом законопроекте, а прописать их в утвержденных Правительством лицензионных условиях ведения хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной торговли, а также по импорту лекарственных средств.

Как писал УНН, в Раде зарегистрирован законопроект №8591, которым депутаты предлагают провести комплексную реформу аптек для минимизации риска образования монополий на рынке, а также с целью повышения качества работы аптечных учреждений по всей стране.

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