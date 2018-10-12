"Аптечный" законопроект рекомендован к принятию в первом чтении - ВРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады подготовило заключение по законопроекту о регулировании розничного рынка лекарств (№8591). Документ опубликован на сайте ВРУ, передает УНН.
Так, ГНЭУ рекомендовало народным депутатам рассмотреть документ в первом чтении.
"Обобщающий вывод: по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект целесообразно вернуть субъектам права законодательной инициативы на доработку", - отметили эксперты.
В частности, ГНЭУ считает целесообразным, чтобы законодатели дополнительно обосновали свое предложение территориально ограничивать деятельность аптек.
Также в ГНЭУ посоветовали законодателям новые образовательные требования к владельцам аптек выложить не в самом законопроекте, а прописать их в утвержденных Правительством лицензионных условиях ведения хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной торговли, а также по импорту лекарственных средств.
Как писал УНН, в Раде зарегистрирован законопроект №8591, которым депутаты предлагают провести комплексную реформу аптек для минимизации риска образования монополий на рынке, а также с целью повышения качества работы аптечных учреждений по всей стране.