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Apple випустила iPhone 7 яскраво-червоного кольору і новий iPad

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Корпорація Apple випустила iPhone 7 і 7 Plus з корпусом яскраво-червоного кольору, а також видеододаток і новий iPad, продажі якого почнуться 24 березня, передає УНН з посиланням на ВВС.

Таким чином компанія відзначає 10-річчя партнерства з програмою боротьби зі СНІДом — RED, а частина коштів від продажу спеціальної серії пристроїв буде спрямована в Глобальний фонд боротьби зі СНІДом.

Зокрема, виручені кошти, як зазначається, повинні піти на дослідження і програму запобігання передачі ВІЛ.

“Вже 10 років ми підтримуємо проект і його програми по боротьбі з ВІЛ і СНІДом. У рамках цих програм проводяться консультації та обстеження, а також поширюються ліки, що дозволяють запобігти зараженню дитини від матері під час вагітності”, — йдеться в прес-релізі компанії.

Як повідомляється, також будуть випущені новий відеододаток для iOS і новий iPad, оснащений яскравим 9,7-дюймовим дисплеєм. Відеододаток Clips, що містить різні фільтри і стікери, як наголошується, дозволить власникам самим монтувати короткі кліпи.

 

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