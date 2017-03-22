Apple випустила iPhone 7 яскраво-червоного кольору і новий iPad
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Корпорація Apple випустила iPhone 7 і 7 Plus з корпусом яскраво-червоного кольору, а також видеододаток і новий iPad, продажі якого почнуться 24 березня, передає УНН з посиланням на ВВС.
Таким чином компанія відзначає 10-річчя партнерства з програмою боротьби зі СНІДом — RED, а частина коштів від продажу спеціальної серії пристроїв буде спрямована в Глобальний фонд боротьби зі СНІДом.
Зокрема, виручені кошти, як зазначається, повинні піти на дослідження і програму запобігання передачі ВІЛ.
“Вже 10 років ми підтримуємо проект і його програми по боротьбі з ВІЛ і СНІДом. У рамках цих програм проводяться консультації та обстеження, а також поширюються ліки, що дозволяють запобігти зараженню дитини від матері під час вагітності”, — йдеться в прес-релізі компанії.
Як повідомляється, також будуть випущені новий відеододаток для iOS і новий iPad, оснащений яскравим 9,7-дюймовим дисплеєм. Відеододаток Clips, що містить різні фільтри і стікери, як наголошується, дозволить власникам самим монтувати короткі кліпи.