Apple выпустила iPhone 7 ярко-красного цвета и новый iPad

Таким образом компания отмечает 10-летие партнерства с программой борьбы со СПИДом - RED, а часть средств от продажи специальной серии устройств будет направлена ​​в Глобальный фонд борьбы со СПИДом.

В частности, вырученные средства, как отмечается, должны пойти на исследования и программу предотвращения передачи ВИЧ.

"Уже 10 лет мы поддерживаем проект и его программы по борьбе с ВИЧ и СПИДом. В рамках этих программ проводятся консультации и обследования, а также распространяются лекарства, позволяющие предотвратить заражение ребенка от матери во время беременности ", - говорится в пресс-релизе компании.

Как сообщается, также будут выпущены новое видеоприложение для iOS и новый iPad, оснащенный ярким 9,7-дюймовым дисплеем. Приложение Clips, содержащее различные фильтры и стикеры, как отмечается, позволит владельцам самим монтировать короткие клипы.