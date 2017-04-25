“Апостол” хотіли продати за 2,5 млн грн - джерело

“Серед затриманих був продавець. Сума, за яку він погодився продати книжку, становить 2,5 млн грн. Інші особи, які перебували з ним у ресторані, встановлюються”, — розповів співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНН, сьогодні співробітники Національної поліції знайшли стародрук “Апостол”, а також затримали викрадачів.

Нагадаємо, у травні 2016 року стародрук “Апостол” Івана Федорова, надрукований в 1574 році, зник 10 травня з Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.