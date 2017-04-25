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“Апостол” хотіли продати за 2,5 млн грн - джерело

“Апостол” хотіли продати за 2,5 млн грн - джерело

Київ • УНН

 • 12203 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Зловмисник хотів продати стародрук “Апостол”, який був викрадений з бібліотеки ім. Вернадського, за 2,5 млн грн. Про це повідомили УНН у правоохоронних органах.

“Серед затриманих був продавець. Сума, за яку він погодився продати книжку, становить 2,5 млн грн. Інші особи, які перебували з ним у ресторані, встановлюються”, — розповів співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНН, сьогодні співробітники Національної поліції знайшли стародрук “Апостол”, а також затримали викрадачів.

Нагадаємо, у травні 2016 року стародрук “Апостол” Івана Федорова, надрукований в 1574 році, зник 10 травня з Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Українські Національні Новини

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