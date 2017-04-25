"Апостол" хотели продать за 2,5 млн грн - источник

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 13005 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 73569 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137494 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110047 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112116 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109616 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102061 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106307 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102997 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149110 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Апостол" хотели продать за 2,5 млн грн - источник

"Апостол" хотели продать за 2,5 млн грн - источник

Киев  •  УНН

 • 12201 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Злоумышленник хотел продать "Апостол", который был похищен из библиотеки им. Вернадского, за 2,5 млн грн. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

"Среди задержанных был продавец. Сумма, за которую он согласился продать книгу, составляет 2,5 млн грн. Другие лица, находившиеся с ним в ресторане, устанавливаются ", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщал УНН, сегодня сотрудники Национальной полиции нашли "Апостол", а также задержали похитителей.

Напомним, книга "Апостол" Ивана Федорова, напечатанная в 1574 году, исчезла 10 мая 2016-го года из Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского.

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