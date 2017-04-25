"Апостол" хотели продать за 2,5 млн грн - источник

"Среди задержанных был продавец. Сумма, за которую он согласился продать книгу, составляет 2,5 млн грн. Другие лица, находившиеся с ним в ресторане, устанавливаются ", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщал УНН, сегодня сотрудники Национальной полиции нашли "Апостол", а также задержали похитителей.

Напомним, книга "Апостол" Ивана Федорова, напечатанная в 1574 году, исчезла 10 мая 2016-го года из Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского.