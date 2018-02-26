Апеляцію на запобіжний захід заступнику Труханова перенесли на 12 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва переніс на 12 березня розгляд скарги Генпрокуратури на запобіжний захід заступнику мера Одеси Павлу Вугельману через ненадходження матеріалів справи. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
"Засідання перенесено на 12 березня на 15:00 через ненадходження до суду матеріалів справи", - сказали у суді.
Нагадаємо, судове засідання в Апеляційному суді Києва мало відбутися сьогодні о 12:10.
Варто зазначити, що аналогічна скарга щодо запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову має розглядатися Апеляційним судом сьогодні о 15:30.
Як повідомляв УНН, САП подала клопотання до Солом’янського райсуду Києва про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд переніс засідання щодо відсторонення Г.Труханова на 27 лютого.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника. Днем раніше НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.
15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова. Заступника мера Одеси Павла Вугельмана також відпустили на особисту поруку народного депутата. У САП оскаржили запобіжний захід Г.Труханову і його заступнику.