Апелляцию на меру пресечения заместителю Труханова перенесли на 12 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева перенес на 12 марта рассмотрение жалобы Генпрокуратуры на меру пресечения заместителю мэра Одессы Павлу Вугельману из-за непоступления материалов дела. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Заседание перенесено на 12 марта на 15:00 из-за непоступления в суд материалов дела", - сказали в суде.
Напомним, судебное заседание в Апелляционном суде Киева должно было состояться сегодня в 12:10.
Стоит отметить, что аналогичная жалоба относительно меры пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова должна рассматриваться Апелляционным судом сегодня в 15:30.
Как сообщал УНН, САП подала ходатайство в Соломенский райсуд Киева об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова. Суд перенес заседание по отстранению Г.Труханова на 27 февраля.
14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя. Днем ранее НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.
15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова. Заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана также отпустили на личное поручительство народного депутата. В САП обжаловали меру пресечения Г.Труханову и его заместителю.