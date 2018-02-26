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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59541 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71691 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74596 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106167 просмотра

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Апелляцию на меру пресечения заместителю Труханова перенесли на 12 марта

Апелляцию на меру пресечения заместителю Труханова перенесли на 12 марта

Киев  •  УНН

 • 6446 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева перенес на 12 марта рассмотрение жалобы Генпрокуратуры на меру пресечения заместителю мэра Одессы Павлу Вугельману из-за непоступления материалов дела. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Заседание перенесено на 12 марта на 15:00 из-за непоступления в суд материалов дела", - сказали в суде.

Напомним, судебное заседание в Апелляционном суде Киева должно было состояться сегодня в 12:10.

Стоит отметить, что аналогичная жалоба относительно меры пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова должна рассматриваться Апелляционным судом сегодня в 15:30.

Как сообщал УНН, САП подала ходатайство в Соломенский райсуд Киева об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова. Суд перенес заседание по отстранению Г.Труханова на 27 февраля.

14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя. Днем ранее НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.

15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова. Заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана также отпустили на личное поручительство народного депутата. В САП обжаловали меру пресечения Г.Труханову и его заместителю.

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