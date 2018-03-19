Апеляційний суд завтра розгляне скаргу на арешт Рубана
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Апеляційний суд Києва завтра розпочне розгляд скарги на арешт керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, якого затримали біля Майорського з великою кількістю зброї. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.
“Завтра 10:45 (відбудеться засідання — ред.)”, — повідомили у прес-службі.
У суді додали, що апеляційну скаргу слухатиме колегія суддів під головуванням судді Віктора Глиняного.
Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї.
Володимира Рубана затримали у районі Майорського при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.
За даними СБУ, Рубан у змові з ватажками “ДНР” готував теракти в центрі Києва.