Апелляционный суд завтра рассмотрит жалобу на арест Рубана
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Апелляционный суд Киева завтра начнет рассмотрение жалобы на арест руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорского с большим количеством оружия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.
"Завтра в 10:45 (состоится заседание - ред.)", - сообщили в пресс-службе.
В суде добавили, что апелляционную жалобу будет слушать коллегия судей под председательством судьи Виктора Глиняного.
Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорского с большим количеством оружия.
Владимира Рубана задержали в районе Майорского при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.
По данным СБУ, Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.