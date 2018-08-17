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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Апеляційний суд залишив під вартою одесита за знущання з кошенят

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні Апеляційний суд Одеської області залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту підозрюваному у жорстокому поводженні з тваринами - ч. 3 ст. 299 КК України. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області, передає УНН.

Апеляційний суд залишив під вартою одесита за знущання з кошенят

"За даними розслідування, 37-річний мешканець Одеси знущався з кошенят, яких на його прохання протягом декількох місяців приносила додому співмешканка. Малят жінка брала у волонтерів, знаходячи оголошення у соціальних мережах. На рахунку підозрюваного у жорстокому злочині також зґвалтування та умисне вбивство", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 серпня суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. 

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