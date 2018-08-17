Апелляционный суд оставил под стражей одессита за издевательства над котятами

"По данным расследования, 37-летний житель Одессы издевался над котятами, которых по просьбе в течение нескольких месяцев приносила домой сожительница. Малышей женщина брала у волонтеров, находя объявления в социальных сетях. На счету подозреваемого в жестоком преступлении также изнасилование и умышленное убийство", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.