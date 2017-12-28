Апеляційний суд залишив соратника Саакашвілі під арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення про арешт соратника Северіона Дангадзе на 2 місяці. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
“Апеляційний суд м. Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду про арешт соратника М.Саакашвілі — Северіона Дангадзе на 2 місяці без альтернативи застави”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, 6 грудня Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави соратнику екс-голови Одеської ОДА, екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Северіону Дангадзе.