Апелляционный суд оставил соратника Саакашвили под арестом

“Апелляционный суд. Киева оставил в силе решение Печерского районного суда об аресте соратника Саакашвили — Севериона Дангадзе на 2 месяца без альтернативы залога”, — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, 6 декабря Печерский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога соратнику экс-главы Одесской ОГА, экс-президента Грузии Саакашвили Севериону Дангадзе.