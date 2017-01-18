Апеляційний суд залишив без змін рішення про арешт С.Курченка

"18 січня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану в інтересах підозрюваного Курченка С.В., на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3 січня 2017 року. Вказаною ухвалою суду першої інстанції задоволено клопотання заступника начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Курченка С.В.", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що ухвалою роз’яснено, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3 січня 2017 року – залишити без змін; апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Курченка С.В. – без задоволення", - додали у суді.

Нагадаємо, захист С.Курченка подав апеляцію на рішення суду про арешт.

Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваного у скоєнні тяжких злочинів у банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.

Як повідомляв УНН, 28 грудня Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року про дозвіл на затримання та під варту Сергія Курченка, якого підозрюють у вчинені тяжких злочинів в банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.

У березні 2016 року ГПУ склала підозру бізнесмену Сергію Курченку як керівнику злочинної організації, яка протягом 2010 року — початку 2014 року вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.

Як зазначали у ГПУ, С.Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито для потреб населення".

Збитки державі від цих схем оцінюються в понад 2 млрд грн.