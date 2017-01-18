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Апелляционный суд оставил без изменений решение об аресте С.Курченко

Апелляционный суд оставил без изменений решение об аресте С.Курченко

Киев • УНН

 • 7846 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Апелляционный суд города Киева в среду согласился с решением суда первой инстанции об избрании подозреваемому бизнесмену Сергею Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

"18 января 2017 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную в интересах подозреваемого Курченко С.В., на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 января 2017 года. Указанным определением суда первой инстанции удовлетворено ходатайство заместителя начальника третьего отдела по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел ГСУ ГПУ и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Курченко С.В.", - говорится в сообщении.

Также указано, что постановлением разъяснено, что в таком случае после задержания лица и не позднее чем через сорок 8:00 с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья, суд с участием подозреваемого, обвиняемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения, о чем выносит определение.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановил решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 января 2017 года - оставить без изменений; апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого Курченко С.В. - без удовлетворения", - добавили в суде.

Напомним, защита С.Курченко подала апелляцию на решение суда об аресте.

Печерский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бизнесмена Сергея Курченко, подозреваемого в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

Как сообщал УНН, 28 декабря Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда города Киева от 10 мая 2016 года о разрешении на задержание и взятие под стражу Сергея Курченко, которого подозревают в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

В марте 2016 года ГПУ составила подозрение бизнесмену Сергею Курченко как руководителю преступной организации, которая на протяжении 2010 года - началк 2014 года осуществила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

Как отмечали в ГПУ, С.Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ОАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения".

Ущерб государству от этих схем оценивается в более 2 млрд грн.

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