Апеляційний суд відмовився розглядати скаргу на заочне слідство щодо Курченка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Апеляційний суд Києва відмовив захисту у розгляді скарги на ухвалу Печерського районного суду, якою надано дозвіл Генеральній прокуратурі на заочне слідство щодо бізнесмена Сергія Курченка, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду.
“15 березня 2018 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою сторони захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 березня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
Таким чином, зазначається у суді, стосовно Курченка буде здійснюватися спеціальне досудове розслідування.
Нагадаємо, 7 березня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваному у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації.
За даними слідства, Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито “для потреб населення”.
12 березня захист оскаржив рішення суду про заочне слідство щодо Курченка.