Апелляционный суд отказался рассматривать жалобу на заочное следствие по Курченко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Апелляционный суд Киева отказал защите в рассмотрении жалобы на постановление Печерского районного суда, которым предоставлено разрешение Генеральной прокуратуре на заочное следствие в отношении бизнесмена Сергея Курченко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.
"15 марта 2018 года судья судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе стороны защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 7 марта 2018 года", - говорится в сообщении.
Таким образом, отмечается в суде, в отношении Курченко будет осуществляться специальное досудебное расследование.
Напомним, 7 марта Печерский районный суд Киева разрешил на осуществление специального предварительного расследования по бизнесмену Сергею Курченко, подозреваемому в создании и обеспечении деятельности преступной организации.
По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемым им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ОАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных , якобы "для нужд населения".
12 марта защита обжаловала решение суда о заочном следствим в отношении Курченко.