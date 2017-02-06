Апеляційний суд відмовив захисту в оскарженні заочного слідства у справі В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва відмовився розглядати скаргу захисту на рішення Печерського районного суду Києва, який надав дозвіл на спеціальне (заочне) слідство у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктор Януковича у державній зраді. Про це повідомив у коментарі УНН адвокат В.Януковича Віталій Сердюк.
“Апеляційний суд відмовився розглядати скаргу на рішення Печерського суду (про надання дозволу на заочне слідство у справі про держзраду В.Януковича —ред.). Відбувся безпрецедентний випадок, оскільки не було судового засідання. Вийшов помічник і сказав, що суддя одноособово прийняв рішення не розглядати цю справу”, — сказав він.
Коментуючи запитання кореспондента УНН про те, що ухвала Печерського районного суду про заочне слідство у справі В.Януковича не передбачала оскарження, В.Сердюк сказав, що можливості оскарження немає тільки за Кримінально процесуальним кодексом, але така можливість передбачається Конституцією України, Європейською конвенцією з прав людини.
Тому, на його погляд, дії захисту відповідали загальним нормам Конституції України і міжнародним нормам.
Нагадаємо, захисники колишнього Президента України Віктора Януковича вже розпочали ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно державної зради.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.