Апелляционный суд отказал защите в обжаловании заочного следствия по делу В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева отказался рассматривать жалобу защиты на решение Печерского районного суда Киева, который дал разрешение на специальное (заочное) следствие в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщил в комментарии УНН адвокат В.Януковича Виталий Сердюк.
"Апелляционный суд отказался рассматривать жалобу на решение Печерского суда (о предоставлении разрешения на заочное следствие по делу о госизмене В.Януковича ред.). Состоялся беспрецедентный случай, поскольку не было судебного заседания. Вышел помощник и сказал, что судья единолично принял решение не рассматривать это дело ", - сказал он.
Комментируя вопрос корреспондента УНН о том, что решение Печерского районного суда о заочном следствие по делу В.Януковича не предусматривала обжалования, В.Сердюк сказал, что возможности обжалования нет только за Уголовно процессуальным кодексом, но такая возможность предусматривается Конституцией Украины, Европейской конвенцией по правам человека.
Поэтому, по его мнению, действия защиты соответствовали общим нормам Конституции Украины и международным нормам.
Напомним, защитники бывшего Президента Украины Виктора Януковича уже приступили к ознакомлению с материалами досудебного расследования в уголовном производстве по государственной измене .
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК Украины.