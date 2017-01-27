Апеляційний суд усьоме переніс розгляд скарги захисту на продовження арешту О.Єфремова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги захисту на продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою екс-керівнику фракції Партії регіонів Олександру Єфремову на невизначений термін. Про це повідомив УНН адвокат О.Єфремова Олександр Мельников.
За словами адвоката, сьогодні засідання не відбулося, оскільки суддя-доповідач перебуває на лікарняному.
Він додав, що дата наступного засідання буде визначатися пізніше.
Крім того, О.Мельников наголосив, що суд вже усьоме переносить розгляд скарги захисту.
Нагадаємо, 24 листопада Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід екс-нардепу Партії регіонів Олександру Єфремову у вигляді арешту ще на 60 діб, до 22 січня 2017 року.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.
ГПУ інкримінує О.Єфремову низку злочинів, а саме вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч. 1 ст. 258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).
Кримінальне провадження щодо О.Єфремова передане на розгляд Старобільського міськрайонного суду Луганської області.