Апелляционный суд в седьмой раз перенес рассмотрение жалобы защиты на продление ареста А.Ефремова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты на продление меры пресечения в виде содержания под стражей экс-руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову на неопределенный срок. Об этом сообщил УНН адвокат Ефремова Александр Мельников.
По словам адвоката, сегодня заседание не состоялось, поскольку судья-докладчик находится на больничном.
Он добавил, что дата следующего заседания будет определяться позже.
Кроме того, А.Мельников отметил, что суд уже в седьмой раз переносит рассмотрение жалобы защиты.
Напомним, 24 ноября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения экс-нардепу Партии регионов Александру Ефремову в виде ареста еще на 60 суток, до 22 января 2017 года .
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.
ГПУ инкриминирует А.Ефремову ряд преступлений, а именно совершение государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской (ч. 5 ст . 27, ст. 341 УК Украины).
Уголовное производство в отношении А.Ефремова передано на рассмотрение Старобельского районного суда Луганской области.