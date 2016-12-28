Апеляційний суд скасував дозвіл на затримання та арешт С.Курченка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року про дозвіл на затримання та під варту Сергія Курченка, якого підозрюють у вчинені тяжких злочиній в банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом, передає УНН з посиланням на прес-службу Апеляційного суду.
"Апеляційну скаргу адвоката, яка діє у захист прав та інтересів підозрюваного Курченка С.В. – задовольнити", - йдеться в повідомленні.
Апеляційним судом скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року, якою задоволено клопотання заступника начальника третього відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України про обрання відносно Курченка С.В. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та роз’ясненням, що після його затримання і не пізніш як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміну його на більш м’який запобіжний захід.
"Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання заступника начальника третього відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України про обрання відносно підозрюваного Курченка С.В. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – відмовити", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у справі Сергія Курченка є кілька важливих угод про співпрацю підозрюваних зі слідством.
Як повідомлення, у липні суд задовольнив клопотання Головної військової прокуратури щодо арешту колишніх високопосадовців Національного банку України, які підозрюються у співучасті з С.Курченком в складі злочинної організації.