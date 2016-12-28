Апеляційний суд скасував дозвіл на затримання та арешт С.Курченка

"Апеляційну скаргу адвоката, яка діє у захист прав та інтересів підозрюваного Курченка С.В. – задовольнити", - йдеться в повідомленні.

Апеляційним судом скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року, якою задоволено клопотання заступника начальника третього відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України про обрання відносно Курченка С.В. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та роз’ясненням, що після його затримання і не пізніш як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміну його на більш м’який запобіжний захід.

"Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання заступника начальника третього відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України про обрання відносно підозрюваного Курченка С.В. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – відмовити", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у справі Сергія Курченка є кілька важливих угод про співпрацю підозрюваних зі слідством.

Як повідомлення, у липні суд задовольнив клопотання Головної військової прокуратури щодо арешту колишніх високопосадовців Національного банку України, які підозрюються у співучасті з С.Курченком в складі злочинної організації.